Hot or not? Sängerin Ciara im schwarzen Fummel und Kunstpelz

Ein Kleid, dass die Meinungen spaltet! Ciara Princess Harrist (37) ist eine amerikanische R&B-Sängerin und ein erfolgreiches Model. Doch nicht nur für ihre Stimme ist sie bekannt: Mit ihren auffälligen Outfits zieht sie auf den roten Teppichen stets alle Blicke auf sich und beweist wahres Stilbewusstsein! Bei der Fashion Week in Paris zeigte sich Ciara nun in einem ganz besonderen schwarzen Fummel.

In einem schwarzen, hochgeschlossenen Maxikleid wurde Ciara am Montagabend beim Verlassen der Dundas-Fashionshow von Paparazzi abgelichtet. Der durchsichtige Stoff des Designerstücks betonte nicht nur den durchtrainierten Körper des Models, sondern setzte auch die schwarze Lingerie darunter in Szene. Dazu trug Ciara einen schwarzen Kunstpelzmantel mit Schnallen: ein ausgefallener Look!

Dass Ciara ein großer Fan von Peter Dundas Arbeit ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Bereits auf unzähligen Veranstaltungen, wie der Met Gala 2019 und 2021 trug sie glamouröse Kleider des Designers. Außerdem fertigte Paul das Hochzeitskleid der Schönheit an. "Ciara ist eine tolle Freundin. Die Herstellung ihres Kleides war eine Herzensangelegenheit", erzählt der Fashiondesigner in einem E! News-Interview.

Tim Regas / MEGA Sängerin Ciara in schwarzem Kleid

MEGA Sängerin Ciara auf der Met Gala 2021

Getty Images Ciara and Peter Dundas

