Was für eine Liebeserklärung! Seit 2016 ist die Sängerin Ciara (36) mit Russell Wilson (33) verheiratet. Das Paar scheint auch heute noch mehr als verliebt ineinander zu sein und das beweist es auch regelmäßig im Netz. Erst vergangenen Monat gratulierte der Football-Spieler seiner Frau zum Geburtstag und schwärmte total von ihr. Jetzt war die "1,2 Step"-Interpretin dran: An seinem Ehrentag fand Ciara rührende Worte für Russell!

Auf Instagram teilte die 36-Jährige nun mehrere Turtel-Pics mit ihrem Russell und widmete ihm emotionale Zeilen: "Mein König. An diesem Tag wurde ein wundervoller Ehemann und Vater geboren. [...] Du bist alles für mich, mein wunderschöner Geburtstagsmensch. Ich liebe dich so sehr", schrieb Ciara und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Russell schien total berührt von dem Posting gewesen zu sein und hinterließ einen ebenfalls niedlichen Kommentar.

"Dank dir fühlt sich jeder Tag wie Geburtstag an. Ich liebe dich, meine Königin", bedankte sich Russell bei seiner Liebsten. Auf seinem Social-Media-Kanal gab er weitere Einblicke in seinen besonderen Tag. So überraschte Ciara ihn mit Donuts und Kerzen und sogar mit einem Ständchen.

Getty Images Russell Wilson und Ciara bei der Oscar-Afterparty in Beverly Hills im Februar 2020

Instagram / ciara Russell Wilson und Ciara, Ehepaar

MEGA Russell Wilson und Sängerin Ciara, Juni 2021

