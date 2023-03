Nach Liebes-Aus mit Avril: Mod Sun ist dankbar für Freunde

Er hat es derzeit nicht einfach! Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass der Sänger Mod Sun (35) nun ohne Avril Lavigne (38) leben muss – die beiden gaben ihre Trennung bekannt. Die "Complicated"-Interpretin verkraftete das Beziehungs-Aus wohl gut, schwebt allem Anschein nach schon wieder auf Wolke sieben und turtelt heftig mit Tyga (33). Avrils Ex hingegen wurde mit noch keiner neuen Liebe gesichtet, doch eine Sache ist ihm wohl wichtig: Mod Sun bedankt sich für die Unterstützung seiner Freunde!

Via Twitter meint der 35-Jährige: "Ich bin so dankbar dafür, wahre Freunde zu haben, die aus Liebe zu mir stundenlang am Handy sitzen und mit mir telefonieren." An dem Beziehungs-Aus mit Avril hat der "Flames"-Interpret bei so viel Redebedarf anscheinend also wirklich zu hadern. "Wenn man solche Menschen in seinem Leben hat, darf man diese nie gehen lassen", äußert Mod Sun zudem.

Die Turtelei zwischen seiner einstigen Liebe und Tyga wurde spätestens offiziell, nachdem sich die beiden vor Kurzem knutschend im Rahmen der Paris Fashion Week gezeigt hatten. Sie hatten im Dauertakt Händchen gehalten und, wie Augenzeugen meinen, sehr verliebt gewirkt.

Getty Images Avril Lavigne und Mod Sun bei den Grammy Awards

Getty Images Mod Sun und Avril Lavigne, Musiker

Getty Images Tyga, Rapper

