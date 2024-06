Wie die Trennung von Bella Thorne Mod Sun abstinent machte

Mod Sun (37) und Bella Thorne (26) waren von November 2017 bis April 2019 ein Paar. Danach verriet Mod, dessen echter Name eigentlich Derek Ryan Smith ist, dass er wegen des Liebes-Aus fast an Alkohol und Drogen gestorben wäre. Im Interview mit Page Six erzählt der Musiker nun fünf Jahre später, dass genau das der Anstoß dafür war, dass er clean wurde: "Ich habe nichts, nichts als gute Gedanken in meinem Kopf über [Bella und mich] und was wir durchgemacht haben und all das. Und ich bin so dankbar, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, denn dadurch bin ich jetzt fünf Jahre nüchtern."

Der "Strangers"-Sänger erzählt, dass er sich nach dem Ende ihrer Beziehung auf einen zehntägigen Drogen- und Alkoholtrip begab: "Es war wirklich bis zum Äußersten gegangen. Und ich meine, es passierte wirklich, dass mir die Augen in den Hinterkopf fielen." Sein Verhängnis war dabei die Droge Kokain. "Ich wusste, dass ich bei der ersten Dosis Kokain dachte: 'Das wird mich eines Tages umbringen. Das wird der Weg sein, auf dem ich abtrete.'" Mod sagt, dass er selbst mit ansehen musste, wie sein Vater am Alkohol verstorben sei: "Ein Arzt sagte ihm: 'Wenn Sie wieder trinken, werden Sie sterben. Und er konnte nicht stark bleiben, und das hat ihn das Leben gekostet."

Mod machte einen kalten Entzug und wurde am Mai 2019 clean: "Ich bin nicht in ein Reha-Zentrum gegangen. Ich dachte mir nur: 'Das ist nicht mein Vermächtnis. Das ist nicht mein Weg.'" Der 37-Jährige halte nichts von Regeln – und beziehe das auch auf seine Nüchternheit. Innerhalb der ersten 24 Stunden, in denen der Ex von Avril Lavigne (39) abstinent war, habe er die bewusste Entscheidung getroffen, noch in dieser Nacht auszugehen: "Ich werde mehr Spaß haben als all diese Leute. Und so habe ich das auch gesehen. Und das ist der Grund, warum ich seit fünf Jahren nüchtern bin – weil ich sofort die Mauer durchbrochen habe, die sagte: 'Nüchtern zu sein bedeutet, weniger Spaß zu haben.'"

Getty Images Mod Sun und Bella Thorne im September 2018

Getty Images Mod Sun bei den Gramy Awards 2022

