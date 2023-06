Mod Sun hat kein Interesse mehr an Neu-Single Avril Lavigne!

Kann es da nochmal knistern? Die Sängerin Avril Lavigne (38) und der Rapper Mod Sun (36) hatten sich im März 2022 verlobt und einen schwer verliebten Eindruck gemacht. Dann jedoch der Schock: Avril trennte sich und war kurze Zeit später die neue Partnerin an der Seite eines anderen Rappers, nämlich Tyga (33). Jetzt, wo auch diese Romanze zu Ende ist, wäre die Bahn wieder frei für Mod Sun. Doch wie ein Insider verrät, hat der Musiker kein Interesse mehr an seiner Ex!

Gegenüber TMZ packt ein Insider über das momentane Verhältnis zwischen den Ex-Verlobten aus. Dabei stellt er klar, dass Mod Sun mit der Beziehung zu Avril abgeschlossen habe, nachdem diese unmittelbar nach deren Trennung mit Tyga in Verbindung gebracht worden war. Eine Quelle aus den Kreisen der Kanadierin stellt jedoch klar, dass auch sie kein Interesse daran hat, die alte Liebe wieder aufzuwärmen: "Sie hat nicht die Absicht, auf Dinge zurückzublicken, die für sie schon früher nicht funktioniert haben."

Nach der überraschenden Trennung hatte sich Mod Sun bei seinen Fans für deren Unterstützung bedankt. Offenbar hatte der Musiker vom Ende seiner Beziehung durch die Presse erfahren und war von der Information kalt erwischt worden. Er machte daraufhin eine schwere Zeit durch.

Anzeige

KCS Presse / MEGA Avril Lavigne und Tyga, März 2023

Anzeige

Getty Images Avril Lavigne und Mod Sun im März 2022

Anzeige

Getty Images Mod Sun und Avril Lavigne im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de