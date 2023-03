Wie geht es Mod Sun nach der Trennung von Avril Lavigne?

Vor wenigen Tagen wurde ihre Trennung offiziell: Die Verlobung von Rapper Mod Sun (35) und Sängerin Avril Lavigne (38) wurde aufgelöst! Nach zwei Jahren Beziehung und gemeinsamen Songs ist alles vorbei. Avril turtelt jetzt offen mit Rapper Tyga (33) bei verschiedenen Fashion-Week-Shows in der ersten Reihe. Aber wie geht es ihrem Ex nach dem Beziehungsende? Nun wurden Details zu Mod Suns Gefühlszustand bekannt.

Wie ein Insider jetzt TMZ mitteilte, soll es Mod Sun schlecht gehen. Der Insider behauptet, dass es dem Sänger schwerfalle, zu sehen, wie Avril so schnell und öffentlich über die zweijährige Beziehung hinwegkommt. Seit der Trennung soll er am Boden zerstört sein, denn diese war wohl nicht einvernehmlich. Auch ihre neue Romanze mit Tyga, die die Sängerin bei der Paris Fashion Week offen zeigte, soll Mod Sun negativ zusetzen.

Der Insider erklärt weiter, dass Mod Sun nicht denkt, etwas in der Beziehung falsch gemacht zu haben, was ihren Neuanfang für ihn noch mal schmerzhafter macht. Dass Avril jetzt ausgerechnet in Paris ihre neue Liebe zur Schau stellt, sei für Mod Sun ein weiterer Schlag – in der Stadt der Liebe hatte er ihr vor knapp einem Jahr den Heiratsantrag gemacht.

Anzeige

Getty Images Mod Sun bei den MTV VMAs 2022

Anzeige

SIPA PRESS Tyga und Avril Lavigne

Anzeige

Getty Images Avril Lavigne, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de