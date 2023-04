Avril-Lavigne-Trennung: Mod Sun dankt Fans für Unterstützung

Diese Trennung hat Mod Sun (36) sehr mitgenommen. Im April 2022 hatte der Rapper seiner Partnerin Avril Lavigne (38) die Frage aller Frage gestellt – doch kein Jahr später löste die Sängerin die Verlobung plötzlich auf. Und zwar nicht ohne Unstimmigkeiten: Ihr Ex erfuhr selbst nur durch die Presse, dass seine Beziehung gescheitert ist. Jetzt bedankte Mod Sun sich bei seinen Fans für die Unterstützung in dieser dunklen Zeit.

Am Sonntagabend spielte er die letzte Show seiner sechswöchigen Tour in Los Angeles, die von den Turbulenzen in seinem Privatleben geprägt war. Das kommunizierte Mod Sun bei dem Konzert laut People auch offen: Er sprach darüber, wie sehr die letzten Wochen sein Leben verändert hätten und betonte, dass die Fans sein "Leben gerettet" haben. Trotz der Trennung trug er das Duett mit Avril vor und wurde sichtlich emotional, als ihr Part eingespielt wurde. Außerdem erklärte der Musiker, dass er das Liebeslied "Avril's Song" für seine Ex in "Los Angeles Song" umbenennen wird. "Wahrscheinlich ist es keine gute Idee, den Song nach der Person zu benennen, mit der man gerade zusammen ist", witzelte er.

Während Mod Sun die Trennung offenbar noch gar nicht verarbeitet hat, ist Avril schon längst wieder happy. Sie wurde bereits im Februar erstmals mit Tyga (33) gesehen, was die Trennungsgerüchte überhaupt erst ausgelöst hatte. Seitdem zeigen sich die Künstler immer wieder glücklich zusammen und sollen laut einem Insider "sehr ineinander verliebt" sein.

Anzeige

Instagram / modsun Mod Sun und Avril Lavigne in Paris, März 2022

Anzeige

Getty Images Mod Sun und Avril Lavigne im Mai 2022 in Toronto

Anzeige

KCS Presse / MEGA Avril Lavigne und Tyga, März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de