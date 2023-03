So hält sich Sänger Álvaro Soler in seinem Arbeitsalltag fit

Bei Álvaro Soler (32) steht so einiges auf dem Terminkalender! Der "La Cintura"-Sänger ist ein Workaholic und somit ständig voll ausgelastet. Er geht auf Tour, arbeitet an neuen Projekten oder tritt bei diversen TV-Shows auf. In der aktuellen Staffel The Voice Kids nimmt der gebürtige Spanier nun schon zum dritten Mal als Coach teil. Doch wie schafft es Álvaro, sich neben der ganzen Arbeit fit zu halten?

"Wenn ich nicht auf Tour bin, versuche ich Fahrrad zu fahren oder in meinem kleinen Fitnessstudio ein bisschen auf das Laufband zu gehen", teilte der Musiker Promiflash mit. Ab und zu trainiere er auch mit den Hanteln, um seine Muskeln in Schwung zu bringen. Außerdem sei ihm eine gesunde Ernährung sehr wichtig. "Ich versuche, nicht so viel zu frühstücken und mir auch immer einen Saft zu machen", stellte er im Interview klar.

Außerdem möchte Álvaro in Zukunft weniger Fleisch essen und weniger Alkohol trinken. Es sei gang und gäbe, dass man nach einem Konzert noch ein Bierchen zusammen trinkt. Das wolle der "Sofia"-Interpret nun nicht mehr so oft machen. "Andere Künstler haben mir erklärt, dass der Alkohol auch vieles in der Stimme schlecht macht", berichtete der Berliner gegenüber Promiflash.

SAT.1/André Kowalski Die "The Voice Kids"-Jury der zehnten Staffel

Instagram / alvarosolermusic Sänger Álvaro Soler

Getty Images Álvaro Soler bei der Premiere von "Encanto"

