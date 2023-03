Balance zwischen Job und Liebe: Gelingt es Álvaro Soler?

Álvaro Soler (32) ist beruflich ganz schön eingespannt! In dieser Staffel sitzt der gebürtige Spanier nun schon zum dritten Mal auf einem der berühmt-berüchtigten Drehstühle von The Voice Kids. Doch auch musikalisch begeistert der Popsänger seine Fans Jahr für Jahr mit seinen Hits. In der Vergangenheit gab er bereits zu, dass sein Privatleben ganz schön zurückstecken muss. Im Promiflash-Interview verrät Álvaro nun, ob er mittlerweile eine Balance zwischen seinem Job und seiner Beziehung gefunden hat!

"Ich glaube schon", gibt der 32-Jährige gegenüber Promiflash zu. "Ich glaube, dass es wichtig ist, dass es eine Person gibt, die das versteht und dir auch ein gutes Gefühl gibt, wenn du arbeitest und gerade nicht zu Hause bist", fügt Álvaro hinzu. Seine Freundin unterstütze ihn dabei zu 100 Prozent. Dies tue er im Gegenzug für sie ebenfalls. So habe der Musiker das auch von seinen Eltern gelernt.

Der "Sofia"-Interpret verrät zudem, dass er aktuell "die ganze Zeit" an neuer Musik arbeite. "Auch in den letzten Tagen. Ich hatte meinen Laptop dabei und habe an meiner Musik gearbeitet. Auch an meinen freien Tagen war ich im Studio. Ich bin schon ein kleiner Workaholic, aber ich glaube, das muss man auch sein, wenn man als Musiker arbeitet", erklärt Álvaro.

Anzeige

Getty Images Álvaro Soler bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala

Anzeige

Getty Images Álvaro Soler und Melanie Kroll beim Greentech Festival 2022

Anzeige

Getty Images Álvaro Soler bei "The Masked Singer" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de