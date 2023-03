Darum hatte "Prominent getrennt"-Marlisa Panik im Wasser!

Mrs.Marlisa musste bei Prominent getrennt eine schlimme Erfahrung machen. Die Reality-TV-Bekanntheit kämpft in der Show mit ihrem ehemaligen Partner Fabio De Pasquale um das Preisgeld und den Sieg. In der Sendung müssen die Ex-Paare sich heftigen Herausforderungen stellen und sich gegen die anderen Teams beweisen. Die Blondine fiel bei einer Challenge ins Wasser und bekam heftige Panik – nun erklärte Marlisa auch, warum sie so heftig reagierte!

Auf Instagram erklärte Marlisa den Hintergrund für ihre schlimme Angst. "Ich weiß, dass viele von euch die Szene, wo ich ins Wasser gefallen bin, superwitzig und amüsant fanden. Die Geschichte dahinter ist aber leider alles andere als witzig", schrieb sie. Sie habe damals im Alter von drei oder vier Jahren mit Schwimmflügeln und Schwimmreifen im Pool ihrer Eltern geplanscht – dabei sei sie jedoch fast ums Leben gekommen. "[Ich bin irgendwann] umgekippt und war mit dem Kopf unter Wasser und konnte mich selbst nicht wieder zurückdrehen", erzählte die Influencerin. Hätte ihre Mutter nicht sofort reagiert, wäre sie womöglich ertrunken.

Die Situation bei "Prominent getrennt" habe sie dann total getriggert. "In dem Moment, wo das Seil unerwartet gerissen ist und ich nicht damit gerechnet hätte zu fallen, habe ich sofort Panik bekommen – und als ich komplett unter Wasser war, dachte mein Gehirn in dem Moment wieder, ich werde ertrinken", verdeutlichte Marlisa abschließend.

