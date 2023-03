David Beckham gratuliert seinen Mädels zum Weltfrauentag

David Beckham (47) findet liebe Worte für die wichtigsten Personen in seinem Leben. Der ehemalige Fußballstar und seine Frau Victoria Beckham (48) teilen gerne private Schnappschüsse mit ihren Fans. Anlässlich des vergangenen Weihnachtsfestes posierten Papa David und seine Kinder Cruz Beckham (18), Romeo Beckham (20) und Harper Seven Beckham (11) in weißen Satin-Pyjamas für die Kamera. Auch am Weltfrauentag ließ es sich David nicht nehmen, seinen Mädels zu gratulieren.

"An diesem internationalen Frauentag möchte ich die erstaunlichen Frauen in meinem Leben feiern, die mich mit ihrer Arbeitsmoral, Loyalität, Freundlichkeit und Liebe für ihre Familien inspirieren", richtete David das Wort an seine Liebsten. Dazu teilt er einige süße Schnappschüsse auf Instagram – unter anderem aus seiner Jugend mit seiner Mutter. "Ich bin glücklich, sie in meinem Leben zu haben. Froher internationaler Frauentag an alle unglaublichen Frauen auf der ganzen Welt. Heute feiern wir euch", schloss er seinen Beitrag ab. Und auch Victoria gratulierte ihrer Tochter mit einigen süßen Schnappschüssen zur Feier des Tages.

Dass der ehemalige Fußballer ein totaler Familienmensch ist, stellte er bereits öfter unter Beweis. Zuletzt machten sich David und seine Tochter Harper Seven daran, leckere Pancakes zu braten – und teilten dazu einige witzige Schnappschüsse im Netz. Ob die Pfannkuchen was geworden sind, ist leider nicht zu sehen.

Instagram / davidbeckham Victoria Beckham mit ihrer Tochter

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und ihre Tochter Harper Seven

Getty Images David Beckham, 2022 in Doha, Qatar

