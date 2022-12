Süß! Vic Beckham teilt Weihnachtsschnappschuss von Familie

Victoria Beckham (48) begeistert die Fans im Netz. Die Designerin gewährt ihren Fans immer wieder intime Einblicke in das Familienleben mit ihrem Mann David Beckham (47) und den gemeinsamen Kindern. Zuletzt verbrachte die Familie einige Tage mit ihrem Sohn Cruz Beckham (17) und ihrer Tochter Harper Seven Beckham (11) in Disney World. Die Elfjährige fuhr mit ihrem Papa Achterbahn und ließ sich mit verschiedenen Disney-Charakteren fotografieren. Jetzt veröffentlichte Vic erneut ein sehr persönliches Bild.

Anlässlich des Weihnachtsabends teilte die vierfache Mutter einen süßen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Account. In weißen Satin-Pyjamas posieren Papa David und seine Kinder Cruz, Romeo (20) und Harper Seven für die Kamera. Der ehemalige Fußballstar und sein zweitältester Sohn tragen dabei noch eine grüne und eine rote Weihnachtsmütze. "Papa hält die Beckham-Familientradition aufrecht", betitelte Victoria das Foto und fügte hinzu: "Wir lieben und vermissen dich Brooklyn Beckham (23)." Der älteste Spross des Paares scheint nämlich nicht anwesend zu sein.

Auf einem weiteren Slide hält David seine Tochter im Arm. Das fällt auch den Fans auf: "Harper wächst zu einer so schönen jungen Dame heran. Ich fürchte um Davids psychische Gesundheit, wenn seine Harper anfängt zu daten", kommentierte ein Follower mehr oder weniger besorgt.

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz Beckham an Weihnachten 2022

Instagram / victoriabeckham David Beckham mit seiner Tochter Harper Seven

