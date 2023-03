Entgegen aller Erwartung: Tom Brady plant kein NFL-Comeback!

Tom Brady (45) will wohl einen Schlussstrich ziehen. Der einstige Football-Star hat für seine Karriere einiges in Kauf genommen: Sein Comeback im vergangenen Jahr hatte das Aus seiner Ehe mit Gisele Bündchen (42) bedeutet. Nach der offiziellen Scheidung im November 2022 hat der Sportler wohl einiges überdacht, denn er beendete Anfang dieses Jahres seine NFL-Karriere erneut. Allerdings wurde die Endgültigkeit seines Rücktritts stark angezweifelt, weshalb Tom jetzt klarstellt, dass seine Karriere beendet ist.

Der Ex von Gisele kam nun auf die Gerüchte zu sprechen, dass er möglicherweise wieder seine Football-Karriere aufleben lassen würde. So machte er seinen Fans jetzt die letzte Hoffnung zunichte, indem er seine Nachricht auf humorvolle Weise überbrachte. "Jeder, der denkt, dass ich Zeit habe, in die NFL zurückzukehren, der hat noch nie zwei Monate alte Kätzchen für seine Tochter adoptiert", scherzte der Familienvater auf Instagram. Damit ist wohl klar: Tom wird anscheinend nicht mehr als Footballspieler zurückkehren.

Vor wenigen Tagen waren sogar Bilder von den neuen Mitbewohnern von Toms Tochter Vivian (10) in seiner Story zu sehen. Auf einem der Fotos war eine der zwei Katzen beim Trinken aus einem Wasserglas zu sehen. "Mein Name ist Poke – aus Vivis Glas zu trinken ist mein Ding", hatte die Zehnjährige vom Account ihres Papas zu den Aufnahmen dazugeschrieben.

Tom Brady und Gisele Bündchen, 2016

Tom Brady im Januar 2023

Tom Brady mit seiner Tochter Vivian

