Unerlaubt? Tom Bradys Tochter Vivi postet auf seinem Profil!

Ob Tom Brady (45) davon wusste? Es ist erst wenige Monate her, dass sich der Ex-Footballprofi und das Supermodel Gisele Bündchen (42) getrennt haben. Unter der Scheidung leiden natürlich auch ihre Kinder Benjamin Brady (13) und Vivian Lake (10). Seine Tochter scheint ihren Papa aber trotzdem fest im Griff zu haben. Sie hatte sich Katzen gewünscht – und vor wenigen Tagen sind zwei Miezen bei dem siebenfachen Superbowl-Sieger eingezogen. Davon postete Vivi jetzt Fotos auf Toms Netz-Profil!

In Toms Instagram-Story teilte sie einen Schnappschuss einer der Katzen, während diese aus einem Wasserglas trinkt. Darunter steht: "Mein Name ist Poke – aus Vivis Glas zu trinken ist mein Ding." Darauf folgte ein weiteres Foto der Mieze mit geschlossenen Augen. "Schlafenszeit!!! Übrigens, hier ist Vivi an Papas Handy", klärte die 10-Jährige die 13 Millionen Follower ihres Vaters auf.

Erst vergangene Woche hatte Tom süße Schnappschüsse seiner drei Kinder mit seinen Followern geteilt. Mit Vivian, Benjamin und seinem ältesten Sohn Jack verbrachte er einen Skiurlaub. Dazu hatte er geschrieben, dass Jack "der beste Sohn, den sich ein Vater wünschen kann" sei und Benjamin und Vivi die süßesten auf der Piste gewesen wären.

Getty Images Tom Brady und seine Tochter Vivian vor einem Footballspiel im September 2022

Getty Images Tom Brady mit seiner Tochter Vivian und seinen Söhnen John und Benjamin

Instagram / tombrady Tom Bradys Kinder John, Benjamin und Vivian

