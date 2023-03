Ex-"Love Island"-Star Tim Kühnel verrät Beziehungsstatus!

Ist Tim Kühnel vergeben oder solo unterwegs? Der Beau wurde durch seine Love Island-Teilnahme 2020 einem breiteren Publikum bekannt. Er gewann die Datingshow mit Melina Hoch – nach der Show wurden sie sogar ein Paar. Für die Ewigkeit sollte die junge Beziehung jedoch nicht sein: Nur wenige Monate nach der Ausstrahlung gingen die beiden wieder getrennte Wege. Hat Tim inzwischen wieder die Liebe gefunden?

In einer Fragerunde auf Instagram stellten viele neugierige Fans Fragen zu Tims Beziehungsstatus. In diesem Zuge enthüllte der Beau, dass er aktuell Single ist – in der Liebe gehe momentan nicht viel. Er lerne auch gerade nicht viele Frauen kennen. Bereit, um jemanden zu daten, scheint er aber doch zu sein: "Es kommt, wie es kommt", zeigte er sich optimistisch.

Aber auch ohne Frau an seiner Seite ist Tim momentan glücklich. "Meiner Meinung nach ist das die Grundlage für jede Beziehung. Wie soll ich einen anderen Menschen glücklich machen und einen positiven Impact auf meine Partnerin haben, wenn ich mit mir selbst nicht zufrieden bin und nicht glücklich bin?", machte er deutlich. Deshalb sei Selbstliebe so wichtig.

RTLZWEI Melina Hoch und Tim Kühnel im "Love Island"-Finale

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel, 2021 auf Capri

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel, Fitness-Fan

