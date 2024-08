Dana und Melina: Tim Kühnel steht auf "unnahbare" Frauen

Tim Kühnel plaudert in puncto Liebe aus dem Nähkästchen. Bei Are You The One – Reality Stars in Love bändelt der Prominent getrennt-Star aktuell mit Dana Feist an – und vergleicht sie prompt mit seiner Ex Melina Hoch, mit der er schon in mehreren TV-Formaten zu sehen war. Fühlt Tim sich etwa zu einem bestimmten Typ Frau hingezogen? Promiflash hat nachgehakt. Optisch gäbe es für den Influencer keinen gewissen Typ Frau, auf den er besonders steht. "Aber charakterlich ziehen mich doch immer Frauen an, die 'hard to get' sind und nicht direkt zu viel Interesse zeigen", verrät er und erklärt: "Dieses Unnahbare hat mich damals bei Love Island bei Melina angezogen und jetzt bei Dana."

In der Rolle des Eroberers fühle Tim sich eben einfach besonders wohl – das beweist er auch bei "Are You The One?". Zu Beginn ließ der Stuttgarter nichts anbrennen und knutschte unter anderem mit Linda Braunberger (23) und Asena Neuhoff. Seit Dana die Villa betreten hat, zeigt er sich jedoch von einer ganz anderen Seite. Tim gibt im Gespräch mit Promiflash zu: "Natürlich hatte ich auch davor meinen Spaß, aber Dana war trotzdem eine Challenge für mich, nicht nur, weil ich sie attraktiv fand und sie etwas unnahbar war zu Beginn, sondern auch weil gefühlt jeder Mann Attacke bei ihr gemacht hat."

Danas unnahbare Art kommt allerdings nicht bei jedem so gut an wie bei Tim. Co-Star Laura Maria Lettgen kritisiert immer wieder die Zurückhaltung der Ex von Gigi Birofio (25). So unterstellt sie ihr sogar, in Wahrheit eine geheime Liaison mit dem einstigen Are You The One?-Kandidaten Wilson zu haben und nur deswegen nicht mit den Männern in der Show intim werden zu wollen. Für den Vorwurf hat Dana nur ein müdes Lächeln übrig – und ein paar böse Worte. "Sorry, dass ich Wifey bin und sie halt nicht. Deswegen behandeln mich alle Männer mit Respekt", stichelt sie gegen Laura.

RTL Melina Hoch und Tim Kühnel bei "Prominent getrennt"

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Dana Feist

