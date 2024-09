Yasin Mohamed und Tim stylen Haare fürs Turmspringen gleich

Tim Kühnel und Yasin Mohamed (33) gehen beim TV Total Turmspringen als Duo an den Start. Um ihre Gewinnchancen zu verbessern, haben sich die beiden TV-Casanovas nun auch äußerlich aufeinander abgestimmt. Auf Instagram zeigt der Prominent getrennt-Gewinner den Fans nun die neue Haarpracht. Beide Realitystars tragen ihre Haare in eng geflochtenen Boxer-Braids, von denen sie sich offenbar einiges erhoffen. "Synchron bis in die Haarspitzen", schreibt Tim zu dem Foto. Den Fans der zwei Hotties gefällt der neue Look. "Die Haare sehen so gut aus!", schwärmt ein User in den Kommentaren.

Wie weit die beiden TV-Bekanntheiten beim Turmspringen kommen, wird sich am Samstagabend zeigen. Die Konkurrenz ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, wie eine Pressemitteilung von ProSieben zeigte. Gastgeber Sebastian Pufpaff (48), Manni Ludolf (62) und Diogo Sangre (29) sind bei dem Wettkampf mit dabei. Bei den Damen werden unter anderem Linda Nobat (29) und Luna Schweiger (27) für Aufsehen sorgen. Doch die Favoriten des Abends sind die erfahrenen Kunstturner Andreas Toba (33) und Marcel Nguyen (37).

Wie Tim auf Social Media erzählt, begleitet ihn Greta Engelfried (25) zu dem Training für das Wasserspringen. Da die beiden zurzeit auffällig viel miteinander unterwegs sind, vermuteten ihre Fans schon, dass sie miteinander anbandeln könnten. Doch gegenüber Promiflash stellte Tim klar: "Greta und ich sind wirklich nur Freunde, beste Freunde mittlerweile sogar. [...] Ich war ja vor Kurzem auch bei AYTO – und ich würde doch nicht in eine Datingshow gehen, wenn ich was mit Greta hätte."

Anzeige Anzeige

Joyn, ProSieben Sebastian Pufpaff, Moderator

Anzeige Anzeige

Instagram / timkuehnel Greta Engelfried und Tim Kühnel

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige