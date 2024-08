Also doch Single? Dana knutscht mit "Are You The One?"-Tim

Kann Dana Feist die Gerüchte, sie lüge bei Are You The One – Reality Stars in Love über ihr Singledasein, endlich abschütteln? Die Reality-TV-Bekanntheit bestreitet zwar vehement einen Freund zu haben, verhielt sich in der Datingshow jedoch auffällig zurückhaltend. Zuletzt versuchte Tim Kühnel sein Glück bei der Beauty – und es schien, als beiße er sich die Zähne an ihr aus. Doch endlich hat der Prominent getrennt-Star einen Fortschritt zu verkünden. "Bei der Dana gibt es eine bisschen längere Lieferzeit, bis das Paket da ist", witzelt er und stellt stolz fest: "Aber jetzt ist der Knoten geplatzt, Paket ist zugestellt." Tatsächlich: Nachts im Bett kommen die zwei sich näher und küssen sich ganz zärtlich. Tim zeigt sich zuversichtlich, dass da in Zukunft noch mehr laufen könnte: "Jetzt können wir da ganz entspannt anknüpfen."

Tim scheint vorerst überzeugt – doch manch anderer zweifelt nach wie vor an Danas Beziehungsstatus. So auch Laura Maria Lettgen: Die einstige Love Island-Kandidatin scheint zu 100 Prozent davon überzeugt, dass die Ex von Gigi Birofio (25) gar nicht wirklich Single ist. Dana hat dafür nur ein müdes Lächeln übrig – und ein paar böse Worte. "Sorry, dass ich Wifey bin und sie halt nicht. Deswegen behandeln mich alle Männer mit Respekt", stichelt sie und spielt darauf an, dass Laura in der Villa eher nichts anbrennen lässt. Das lässt Laura nicht auf sich sitzen. "Ich bin einfach allergisch auf Frauen, die so respektlos sind und sich besser darstellen, obwohl sie selber kein Stück besser sind", lästert sie im Gespräch mit Tara Tabitha (31).

Zuvor hatte Dana bereits klargemacht, dass sie nicht plant, sich bei "Are You The One?" mit jemandem in den Laken zu wälzen – ganz im Gegensatz zu ihren Co-Stars. "Guck mal, würde ich jetzt wie andere hier mit jedem rumknutschen, denkst du, ich könnte dann irgendwann mal so was wie Die Bachelorette machen?", erklärte sie ihre Absicht hinter dem selbstgewählten Show-Zölibat.

Anzeige Anzeige

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Dana Feist

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, bei Dana und Tim wird nach dem Kuss noch mehr laufen? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen! Ja, vielleicht! Ich finde schon, dass die beiden gut zusammenpassen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de