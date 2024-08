"Are You The One?"-Tim vergleicht Dana mit seiner Ex Melina

Bevor Tim Kühnel sich dafür entschied, bei dem nächsten Reality-TV-Format seine passende Partnerin zu finden, war er über mehrere Jahre mit seiner Love Island-Flamme Melina Hoch zusammen – die Beziehung zerbrach jedoch. Bei Are You The One – Reality Stars in Love scheint er nun sein mögliches Perfect Match in Mitstreiterin Dana Feist zu sehen. Mit der Situation mit der Beauty fühlt sich der Realitystar allerdings an alte Zeiten erinnert. "Ist bisschen wie bei meiner Ex. Halt so voll vorsichtig, tut sich voll schwer, Menschen zu trauen", fasst er im Gespräch mit Laura Maria Lettgen zusammen. Das Kennenlernen gestalte sich schwerer, als er gedacht hätte: Dana sei "keine einfache Person", sie habe nach ihrer letzten Beziehung einen leichten "Knacks".

Es scheint Tim dennoch mit Dana ernst zu sein. Zuletzt entschieden sie sich sogar für Exklusivität – das heißt, körperlich lassen sie sich nur miteinander und mit keinem anderen ein. Doch wie sich in Folge neun herausstellt, gestaltet sich auch das schwieriger, weshalb sie der Exklusivität neue Grenzen setzen. Dass der Hottie dann wirklich fremdknutscht, scheint der Brünette jedoch gar nicht zu gefallen. "Ich habe zwar gesagt, das ist okay, wenn du rummachst und so, aber nicht so lange. Und nicht, wenn ich daneben stehe. Das ist schon cringe", wettert sie. Dass es dann auch noch Nadja Großmann ist, mit der sie sich nicht sonderlich gut versteht, gibt ihr den Rest. Tim sieht nach all dem nun gar nicht mehr durch.

Dana geht das ganze "Are You The One?"-Spiel etwas ruhiger als ihre Mitstreiter an. Während der Rest ziemlich viel Gas gibt, flirtet und knutscht, hält sie sich eher zurück. Tim scheint zu vermuten, dass es an ihrer vorsichtigen Art liegt. Laura glaubt hingegen, dass es an einer Person liegt, die draußen auf die Ex von Gigi (25) wartet. Die Blondine ist sicher, dass Dana während der Drehzeit mit dem Tätowierer Wilson anbandelte. Diese Unterstellungen streiten jedoch beide vehement ab.

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Dana Feist

RTL / Frank Beer Wilson, Kandidat der fünften "Are You The One?"-Staffel

