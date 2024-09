Antonia Hemmer lud Tim Kühnel zu Silvester-Blind-Date ein

Tim Kühnel verbrachte den Jahreswechsel auf Mallorca – und zwar auf Einladung von Antonia Hemmer (24). Der Realitystar enthüllte im Podcast "Truth or Trash" im Gespräch mit Lina, dass er von Antonia dazu eingeladen wurde, Silvester am Ballermann zu verbringen – ohne dass sie sich vorher jemals getroffen hatten. Der Reality-TV-Star bezeichnete das Treffen als "Blind Date" und erklärte, dass die Einladung ein Weihnachtsgeschenk von der Blondine gewesen sei. Ohne großes Zögern nahm er das verlockende Angebot an und reiste direkt an den Ballermann.

Lina konnte sich einen Lacher nicht verkneifen und nannte Tim daraufhin scherzhaft einen "Gigolo". Tim gab daraufhin zu, dass Antonia tatsächlich die meisten Kosten übernommen habe, während er nur für seinen Flug zahlen musste. "Sie hat mir sogar Klamotten und so gekauft", erinnerte er sich. Vor Ort ging es zwischen den beiden dann wohl auch richtig zur Sache. Denn auf die Frage, was die Make Love, Fake Love-Bekanntheit von diesem Arrangement hatte, antwortete der Hottie schmunzelnd, dass die Gegenleistung "rein körperlich" gewesen sei.

Momentan ist Tim in der TV-Show Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen, wo er ziemlich vielen Frauen den Kopf verdreht. Bereits in der ersten Nacht knutschte er mit der ehemaligen GNTM-Kandidatin Linda Braunberger (23). Besonders heftig schien es dann auch mit Laura Maria Lettgen zu knistern. Doch es sollte nicht nur bei diesen beiden Flirts bleiben. Noch mit anderen Damen in der Villa knutschte Tim bereits heiß herum. Derzeit bändelt der TV-Casanova mit Dana Feist an. Sie scheint es ihm besonders angetan zu haben, wie er kürzlich im Promiflash-Interview zugab: "Natürlich hatte ich auch davor meinen Spaß, aber Dana war trotzdem eine Challenge für mich. Nicht nur, weil ich sie attraktiv fand und sie etwas unnahbar war zu Beginn, sondern auch, weil gefühlt jeder Mann Attacke bei ihr gemacht hat."

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Dana Feist

