Mit Mediatoren: Gloria und Niko Glumac wollten Ehe retten!

Nikola und Gloria Glumac versuchten offenbar alles, um ihre Ehe zu retten! Die Noch-Eheleute sind aktuell Kandidaten bei Prominent getrennt. Bereits in der zweiten Folge eskalierte es zwischen den TV-Bekanntheiten und die Pferdenärrin schrie ihren Ex-Partner beim Interview mehrfach aggressiv an, woraufhin er in Tränen ausbrach. Das Verhältnis ist also offensichtlich extrem angespannt. Gloria offenbarte nun, dass sie trotzdem lange an ihrer Beziehung festgehalten hatten.

In ihrer Instagram-Story sprach die 28-Jährige über das Scheitern ihrer Ehe. "Natürlich hat man auch Hoffnung. [...] Wenn man einen Streit hatte, dann hat man geweint, man war sauer. Niko war dann mal zwei, drei Tage ausgezogen [...]", begann sie ihre Ausführung. Sie hatten wohl alle Register gezogen, um die Trennung zu vermeiden. "Dann haben wir uns vermisst. Dann haben wir versucht zu reden. Wir hatten Mediatoren, also unsere Trauzeugen haben versucht zu vermitteln", erinnerte sie sich.

Doch am Ende half offensichtlich nichts. Die Probleme seien tiefgründiger gewesen. Im Promiflash-Interview hatte Gloria erklärt: "Es gibt viele Dinge, die sich in mir angestaut haben. Zwischen mir und Niko ist superviel vorgefallen – vor allem außerhalb der Shows." Die Fans kennen offenbar nicht die Hintergründe und können daher keine Einschätzung geben.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Realitystar

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Gloria und Nikola Glumac, "Temptation Island"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de