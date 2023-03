Zwischen Gloria und Nikola Glumac passierte Unverzeihliches!

Gloria Glumac schildert ihre Sicht der Dinge! Die Temptation Island-Bekanntheit wagte nach der Trennung von Nikola Glumac ein weiteres TV-Experiment: Das Noch-Ehepaar ist derzeit bei Prominent getrennt zu sehen. Schon in Folge zwei eskalierte es zwischen den beiden. Im Format ist zu sehen, wie die ausgebildete Headhunterin ihren Ex anschreit und mit fiesen Aussagen niedermacht. Jetzt meint Gloria, dass es Gründe für ihren Ausbruch gibt!

Im Promiflash-Interview erklärt sie: "Es gibt viele Dinge, die sich in mir angestaut haben. Zwischen mir und Niko ist superviel vorgefallen – vor allem außerhalb der Shows." Laut Gloria kennen die Fans also einfach nicht die ganzen Hintergründe. Dabei soll es zu "unverzeihlichen" Vorfällen gekommen sein, für die beide verantwortlich seien. "Mit diesem Groll und unverarbeiteten Baustellen bin ich in die Sendung gegangen. Im Nachhinein wäre es schlauer gewesen, erst einmal die Trennung zu verarbeiten und nicht direkt in eine Show zu gehen", gibt die Pferde-Fanatikerin zu.

Außerdem betont sie, dass besonders die Szenen, in denen sie sich verletzlich gezeigt hätte, nicht ausgestrahlt wurden. "Genauso wurden auch Momente von dem Streit-Interview, als Nikola ebenfalls laut wurde, nicht gezeigt. Sondern nur die Momente, in denen ich schreie. Ich schreie ja nicht grundlos plötzlich jemand so laut an, wenn derjenige davor die ganze Zeit in einer normalen Lautstärke diskutiert hätte", führt Gloria aus.

