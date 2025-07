Nach Verkauf von Maya: Gloria Glumac hat ein neues Pferd

Gloria Glumac (32) hat jetzt eine neue tierische Begleiterin gefunden. Nachdem sie vor wenigen Tagen bekannt gab, ihr bisheriges Pferd Maya abgeben zu müssen, präsentierte die Reality-TV-Bekanntheit jetzt stolz ihr neues Pferd Heartbreaker Airlines. In einem bewegenden Instagram-Post enthüllte Gloria, dass die sechsjährige Stute einfach perfekt zu ihr passe: "Schon beim ersten Probereiten hat man gemerkt, ok das passt!" Heartbreaker Airlines hat eine beeindruckende Abstammung und schon erste Erfahrungen im Springsport gesammelt, weshalb sich Gloria von Anfang an sicher fühlte.

Die Entscheidung für die Neuanschaffung sei sorgfältig überlegt gewesen, wie Gloria weiter erklärte. Die vergangenen Monate standen im Zeichen der Suche nach einem perfekten Partner – ein Prozess, den sie gemeinsam mit ihrem Trainer anging. Heartbreaker Airlines, die ein Fohlen zur Welt gebracht hat und bis vor Kurzem noch auf einer Koppel stand, wurde gezielt für künftige sportliche Herausforderungen ausgewählt. Sowohl ihr Züchter als auch Glorias Trainer unterstützen den Aufbau der neuen Partnerschaft mit viel Know-how und persönlicher Betreuung. Gloria zeigte sich begeistert von der sensiblen und vertrauensvollen Natur des Tieres.

Der Abschied von Maya war für die Influencerin eine schwierige, aber notwendige Entscheidung. Schon in der Vergangenheit hatte Gloria viel über ihre Leidenschaft für Pferde und die damit verbundenen Herausforderungen gesprochen. Trotz intensiver Arbeit mit professionellen Trainern kam sie zu der Einsicht, dass Maya und sie als Reiter-Team keine ideale Einheit bildeten. Mit der Ankunft von Heartbreaker Airlines beginnt nun ein neues Kapitel in Glorias Leben, das sie hoffnungsvoll stimmt: "Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Weg und alles, was noch kommt." Ein Neuanfang, der sowohl Tier als auch Mensch zugutekommt.

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Influencerin

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac und ihr Pferd Heartbreaker Airlines

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac beim Training mit ihrem Pferd

