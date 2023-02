Wow: Lionel Messi wurde zum Weltfußballer des Jahres gekürt!

Lionel Messi (35) hat allen Grund zur Freude. Bereits zweimal wurde der Sportler von der FIFA im Rahmen der "The Best"-Awards zum Weltfußballer des Jahres gekürt. So erhielt er den Titel sowohl 2009 als auch 2019. Im vergangenen Jahr musste sich der Profi jedoch gegen Kollege Robert Lewandowski (34) geschlagen geben. Dafür kann sich der gebürtige Argentinier jetzt umso mehr freuen: Lionel wurde zum dritten Mal zum Weltfußballer des Jahres gewählt!

Auf Instagram bedankte sich der 35-Jährige anschließend für die heiß begehrte Auszeichnung. "Danke an alle, die es mir ermöglicht haben, diesen Preis zu gewinnen", betonte der Fußballer in seinem Posting. Besonders sei er jedoch dankbar für die Unterstützung seiner Familie, seiner Freunde und all seiner Fans. Doch Lionel nutzte den Moment nicht nur, um sich zu bedanken, sondern beglückwünschte auch die anderen Gewinner.

Die Fans des dreifachen Vaters sind außer sich vor Freude und überhäufen ihn unter seinem Beitrag mit Glückwünschen. "Ich liebe dich von ganzem Herzen", schwärmte ein Bewunderer des Profifußballers. "Herzlichen Glückwunsch! Auf deinen niemals endenden Erfolg!", freute sich ein weiterer Follower über Lionels Auszeichnung.

Getty Images Lionel Messi, Januar 2023

Getty Images Lionel Messi, Fußballstar

Getty Images Lionel Messi, Sportler

