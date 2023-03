Nicky Hilton schwärmt von enger Bindung zu Schwester Paris

Paris Hilton (42) bedeutet ihrer Schwester Nicky Hilton (39) alles! Die beiden US-Amerikanerinnen stehen als Kinder des Hotelerben Richard Hilton seit ihrem Kindesalter in der Öffentlichkeit. Während Paris als Reality-TV-Queen erfolgreich wurde, studierte Nicky Design und arbeitet heute als Geschäftsfrau. Im Januar wurde das It-Girl zum ersten Mal Mutter eines kleinen Sohnes namens Phoenix Barron. Jetzt verriet Nicky in einem Interview: Sie und ihre große Schwester haben eine sehr enge Bindung zueinander!

"Wir sind für uns gegenseitig die größten Cheerleader und wir sind füreinander da, in guten wie in schlechten Zeiten – wir sprechen mehr als zehn Mal am Tag miteinander", gab Nicky im Gespräch mit Hello! preis. Das Verhältnis sei nochmal enger geworden, als Paris und ihr Mann Carter Reum mithilfe einer Leihmutter Eltern wurden. "Es war unglaublich, ihr in den letzten Wochen dabei zuzusehen, wie sie Mutter wurde. [...] Paris scheint so glücklich und vollkommen zu sein", schwärmte die 39-Jährige.

Nicky, die schon drei Kinder hat, steht ihrer Schwester auch mit Rat und Tat zur Seite. Was hat sie der frischgebackenen Mama ans Herz gelegt? Sie riet ihr, direkt ein Tragetuch zu besorgen, damit das Baby die ganze Zeit bei ihr ist. "Es gibt so ein kleines Zeitfenster, in dem Babys so winzig sind, dass man sie einfach überall hin mitnehmen kann", weiß Nicky.

Getty Images Nicky und Paris Hilton

Instagram / nickyhilton Kathy Hilton und ihre Kinder Nicky und Paris auf einem Familienfoto

Getty Images Paris und Nicky Hilton, 2006

