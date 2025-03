Nicky Hilton teilt sonnige Grüße aus ihrem Familienurlaub

Nicky Hilton (41) hat auf Instagram sonnige Urlaubsgrüße geteilt und damit Einblicke in ihre gemeinsame Zeit mit ihrer Familie gegeben. Zusammen mit ihrem Ehemann James Rothschild und den drei gemeinsamen Kindern verbrachte sie eine entspannte Auszeit in paradiesischer Umgebung. In einem Posting von Sonntag, den 23. März, zeigte sich Nicky in einem farbenfrohen Bikini-Oberteil mit roten, weißen und blauen Herzen sowie einer Sonnenbrille und einem auffälligen Hut, der aus einer Kollektion ihrer Mutter Kathy Hilton (66) stammt. Der Beitrag, den sie mit "Spring breaking" betitelte, ließ die Fans staunen.

Neben bezaubernden Schnappschüssen von sich selbst zeigte Nicky auch Momente ihrer Kinder, wie Tochter Teddy (7) beim Muschelsammeln am Strand oder Sohn Chasen, als er sich als Fahrer eines Golfcarts versuchte. Eine weitere Aufnahme zeigte James mit den drei Kindern auf einem Spaziergang, den sie barfuß entlang einer von Palmen gesäumten Straße machten. In den Kommentaren häuften sich die Komplimente: "Das Foto ist umwerfend schön", schrieb ein Fan, während ein weiterer bewunderte: "Wundervolle Familie". Die herzlichen und authentischen Momente der Familie trafen bei ihren Followern offenbar genau ins Schwarze.

Obwohl Nicky Hilton ein zurückgezogeneres Leben als ihre berühmte Schwester Paris Hilton (44) führt, sprach sie kürzlich offen über ihre Ehe mit James. Im Podcast "Superwomen with Rebecca Minkoff" verriet die Modeunternehmerin, dass das Geheimnis ihrer glücklichen Beziehung in einer engen Freundschaft liege. "Wir lachen miteinander und haben viele gemeinsame Interessen", erklärte sie. Besonders beeindruckt sei sie von James als Vater: "Er ist so ein unglaublicher Vater, und das macht mich immer wieder aufs Neue verliebt." Das Paar, das 2015 heiratete, ist ein Beispiel dafür, wie Familienzeit und Liebe auch im Rampenlicht Bestand haben können.

Instagram / nickyhilton James Rothschild mit seinen Kindern

Getty Images Nicky Hilton und ihr Mann James Rothschild bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

