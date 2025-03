Nicky Hilton teilt das Geheimnis ihrer fast 10-jährigen Ehe

Nicky Hilton (41) hat das Geheimnis ihrer fast zehnjährigen Ehe mit James Rothschild verraten. Während eines Gesprächs im "Superwomen"-Podcast sprach die Schwester von Paris Hilton (44) über die Grundpfeiler ihrer Beziehung: "Ich denke, eine enge Freundschaft ist entscheidend. Wir lachen zusammen, sind uns sehr ähnlich und haben viele gemeinsame Interessen. Wir lieben einander." Das Paar hatte sich 2011 bei einer Hochzeit kennengelernt und 2015 in London geheiratet. Mittlerweile haben sie drei Kinder.

In dem Podcast schwärmte Nicky auch von James Vaterqualitäten. "Er ist so ein unglaublicher Vater, und das lässt mich mich immer wieder in ihn verlieben", teilte sie mit. Außerdem gewährte die Unternehmerin einen Einblick in ihr Liebesleben vor der Ehe. Anders als viele ihrer Freundinnen habe sie nie die klassischen Dating-Erfahrungen gemacht. "Ich war immer in langen Beziehungen. Ich hatte also nie die Gelegenheit, den Manhattan-Dating-Spielplatz auszuprobieren", sagte sie lachend. Auch die Geschichten über Dating-Apps kenne sie nur aus Erzählungen, da sie lange vor deren Verbreitung "unter der Haube" gewesen sei.

Die Werte, die Nicky in ihrer Ehe pflegt, scheinen von ihren Eltern Kathy (65) und Richard Hilton (69) inspiriert zu sein. In einem früheren Interview mit dem Magazin People sprach Nicky darüber, welche Ratschläge sie von ihrer Mutter erhalten hatte: "Hör nie auf, Spaß zu haben, geh nie wütend ins Bett und nimm dir Zeit, das Leben zu genießen." Zeit mit den Kindern zu verbringen sei für Nicky und James ebenfalls oberste Priorität, wie sie im Podcast verriet: "Wir versuchen, immer präsent zu sein".

Instagram / nickyhilton Nicky Hilton mit ihrer Familie im Disneyland

Instagram / nickyhilton Nicky Hilton und James Rothschild mit ihren Töchtern Lily und Teddy

