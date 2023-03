Problematischer Spruch: Bachelor-David macht Saskia Ansage

Diese Aussage fand David Jackson so gar nicht lustig! Der Influencer sucht aktuell als Bachelor nach der großen Liebe. Vergangene Woche mussten bereits drei Frauen ihre Koffer packen. Mariam, Dahwi und Nevin bekamen keine Rose. Damit haben noch 20 Ladys die Chance darauf, das Herz des Models zu erobern. Die Kandidatin Saskia erlaubte sich jetzt allerdings einen ziemlich unangenehmen Fauxpas.

Der begehrte Junggeselle fragte seine Single-Ladys, ob sie Vanille- oder Schokoladeneis haben möchten. Die Brünette erwiderte in Bezug auf Davids Hautfarbe prompt: "Dann dich als Schokolade." Sofort darauf begriff Saskia, dass die Aussage wohl etwas zu weit ging. "Nein Spaß, oh Gott, das habe ich nicht gesagt", sagte sie lachend. Doch der 32-Jährige fand es alles andere als witzig: "Der Spruch war für mich ein No-Go. Also ich konnte nicht darüber lachen."

In der Nacht der Rosen nahm die Beauty den Hottie zur Seite und sprach die Situation an – und David stellte klar: "Der Spruch mit dem Schokoladeneis. Das ist einfach eine Sache, die finde ich nicht gut. Mir ist es sauwichtig, dir auch erst mal zu sagen 'Hey, du meinst es nicht böse, du willst mich nicht beleidigen'. Aber ich glaube, da fehlt einfach ein bisschen Aufklärung." Er habe schon viele schlechte Erlebnisse gehabt und finde solche Scherze deshalb nicht angebracht. "Ich als weiße Person habe die Erfahrungen nicht gemacht und das schätze ich auch wert, dass du mir das noch mal sagst", erwiderte Saskia.

Saskia, Kandidatin bei "Der Bachelor" 2023

"Der Bachelor"-Kandidatin Saskia

"Der Bachelor"-Kandidatin Saskia und David Jackson

