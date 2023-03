"Prominent getrennt"-Nominierung: Matze fühlte sich betrogen

Matthias Höhn (27) fühlte sich von seinen Mitstreitern hintergangen! Der Influencer und seine Ex-Freundin Jenefer Riili sind aktuell bei Prominent getrennt zu sehen – dort müssen sie sich gegen andere Ex-Pärchen durchsetzen, um am Ende das Preisgeld zu gewinnen. Die erste Nominierung lief für das Duo jedoch alles andere als gut ab: Einige andere Teams sprachen sich vorher ab, weswegen sie die meisten Stimmen bekamen. Vor allem auf Gloria Glumac war Matze deshalb sauer, wie er Promiflash verrät!

Auch Gloria hatte Matze und Jenni ihre Nominierungsstimme gegeben. Das regte den Tattoo-Liebhaber besonders auf – weil die Blondine vorher eigentlich klar kommuniziert hatte, Kate Merlan (36) und Jakub Merlan-Jarecki (27) wählen zu wollen. "Sie bekam aber dann von den anderen mit, dass der Plan ist, Jenefer und mich zu wählen. Damit war ihr klar, wenn sie Jenni und mich wählt und nicht zu ihrer eigentlichen Meinung steht, hat sie keinen Ärger mit Jakub und Kate und ist fein raus aus der Sache", ärgerte sich Matze im Promiflash-Interview. Gloria habe Jenni vorher außerdem etwas vorgelogen und sie dann eiskalt gewählt.

Zwar waren Gloria und ihr Ehemann Nikola Glumac nicht die einzigen, die das Duo wählten – dennoch habe es Matze bei dem Ehepaar am meisten aufgeregt. "Zu dem Zeitpunkt war lediglich die Nominierung von Gloria und Nikola enttäuschend, weil sie ein falsches Spiel gespielt haben und in dem Moment auf das schwächste Glied gesetzt haben, um ihren eigenen Arsch zu retten", wetterte der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

RTL Jenefer Riili und Matthias Höhn bei "Prominent getrennt"

RTL / Frank J. Fastner Gloria und Nikola, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

RTL Die erste "Prominent getrennt"-Nominierung

