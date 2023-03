Absprache unfair? "Prominent getrennt"-Nominierung eskaliert

Diese Nominierung eskaliert! Bei Prominent getrennt kämpfen acht getrennte Promi-Paare um 100.000 Euro Preisgeld. Dafür müssen die Verflossenen ihren Rosenkrieg hinter sich lassen und als Team zusammenarbeiten. Die diesjährige Staffel, mit Ex-Paaren wie Matthias Höhn (27) und Jenefer Riili oder Marc-Robin und Michelle, sorgt für eine Menge Zündstoff! Nach einer angeblich unfairen Absprache unter den Teilnehmern eskaliert nun die Nominierung der aktuellen Folge.

Bereits zu Beginn, der neusten Folge schnappt sich Reality-Sternchen Juliano seine Mitstreiter und beginnt Pläne für die Nominierung zu schmieden. Auf ein Paar hat der 22-Jährige es dabei besonders abgesehen: Jenefer und Matze. Während einige Paare sich der Absprache anschließen, die beiden zu nominieren, möchten andere kein Teil davon sein. "Ich will nicht, dass wir das machen. Wir sind ehrlich", äußert Marc-Robin klar seine Meinung. Ex-Freundin Michelle stimmt ihm zu. Doch was niemand ahnt: Die Nominierung läuft ganz anders ab, denn die Frauen müssen diesmal ohne ihre Ex-Partner wählen.

Als viele der Frauen Jenefer und Matze nominieren, eskaliert die Situation. "Das ist von Anfang an ganz klar geplant", äußert Matze wütend. Als Gloria Glumac ihm sagt, dass er es doch sportlich nehmen solle, platzt dem Influencer der Kragen: " Aber ich kann es nicht sportlich nehmen, weil du eine Ratte bist", schreit er sie an. Michelle stimmt Matze zu und fragt Gloria, ob sie ihr Verhalten wirklich als fair empfinde. Am Ende der Nominierung steht fest: Jenefer und ihr Ex Matze haben die meisten Stimme. Entschieden ist jedoch bis zur Wahl der Männer kommende Woche noch nichts!

Anzeige

RTL Jenefer Riili und Matthias Höhn bei "Prominent getrennt"

Anzeige

RTL "Prominent getrennt"-Kandidaten Jakub, Jenefer, Stefanie, Michelle, Kate und Matthias

Anzeige

RTL Collage: Marc-Robin und Michelle Kmy bei "Prominent getrennt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de