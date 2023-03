"So elend": Darum entschied sich Paris Hilton für Abtreibung

Sie zeigt sich offen! Paris Hilton (42) schwebt mit Carter Reum momentan auf Wolke sieben und ist jeden Tag dankbar für ihren kleinen Sohn Phoenix. Doch in Paris' Leben verlief nicht immer alles so schön. Vor Kurzem offenbarte die frischgebackene Mama, dass sie in jungen Jahren zuvor bereits ein Kind in sich getragen hatte, dieses jedoch abtreiben ließ. Sie sei damals noch selbst ein Kind und nicht bereit für die Mutterrolle gewesen. Jetzt äußert sich Paris weiter über ihre Abtreibung!

In einem Time vorliegenden Auszug aus ihrer in Kürze erscheinenden Autobiografie schreibt die 42-Jährige: "Ich hatte so Angst und fühlte mich so elend, als ich herausfand, dass ich schwanger war. Mir wurde klar: Alles, was ich über mich selbst wusste, stimmte überhaupt nicht mit dem überein, wie ich in Bezug auf das Thema Abtreibung erzogen wurde." Der Kindesvater wäre ihr damaliger Freund Jason Shaw gewesen, meint sie. Die Hotelerbin schildert: "Ich wusste einfach, dass ich nicht bereit für diese Art von Verpflichtung war. Es hatte nichts mit Jason zu tun."

Das Buch der milliardenschweren Blondine soll diesen Freitag erscheinen. Sie gab bereits bekannt, dass sie darin nicht nur über ihre Abtreibung schreibt, sondern auch darüber, dass sie als junge Frau sexuell missbraucht und vergewaltigt worden sei.

Anzeige

Getty Images Paris Hilton im November 2022

Anzeige

Getty Images Jason Shaw und Paris Hilton im Jahr 2002

Anzeige

Getty Images Paris Hilton, Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de