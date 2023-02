"Nicht bereit": Paris Hilton hatte mit 20 eine Abtreibung

Paris Hilton (42) spricht offen über eine schwere Entscheidung! Bald erscheinen die Memoiren der Multimillionen-Erbin. In ihrer Autobiografie möchte sie ihren Fans einen ungeschönten Einblick in ihr bisheriges Leben geben – dabei kommt sie auch auf die düsteren Kapitel zu sprechen. Vor der Erscheinung ihres Buchs enthüllte sie jetzt, dass sie darin auch über ihre Vergewaltigung als junge Frau schreibt. Nun sprach sie ein weiteres schwieriges Thema an, das in "Paris: The Memoir" auftauchen wird: Paris hat in ihrer Vergangenheit eine Abtreibung vornehmen lassen.

Im Glamour-Interview berichtete die 42-Jährige, die gerade erstmals Mutter geworden ist: Sie sei mit Anfang 20 schwanger gewesen, habe sich aber entschieden, das Kind nicht zu bekommen. "Ich war selbst noch ein Kind. Ich war nicht bereit dafür", betonte Paris. "Das ist etwas, worüber ich lange nicht reden wollte, weil dieses Thema mit so viel Scham verbunden war."

Da sich in den USA in manchen Bundesstaaten zuletzt die Gesetze zum Thema Abtreibung geändert haben, beschloss Paris, ihre Geschichte nun öffentlich zu machen. "Es gibt so viel Politik drumherum, aber es ist der Körper einer Frau... Es ist mir ein Rätsel, dass sie Gesetze darüber machen, was man mit seiner reproduktiven Gesundheit macht, denn wenn es bei den Männern andersherum wäre, wäre es überhaupt nicht so", beteuerte das It-Girl.

Anzeige

Getty Images Paris Hilton, Unternehmerin

Anzeige

Getty Images Paris Hilton, Juni 2022

Anzeige

Getty Images Paris Hilton im Dezember, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de