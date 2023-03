Claudelle Deckert ist mit ihrem Mann ins Ausland gezogen

Claudelle Deckert (49) und Peter Olsson wagen einen Neubeginn! Die Schauspielerin und der PR-Manager sind seit fast drei Jahren zusammen – im Sommer 2021 haben sie sich sogar das Jawort gegeben. Vor der großen Feier am Tegernsee in Bayern hatte das Paar bereits standesamtlich in Kopenhagen geheiratet. An der dänischen Metropole hängen demnach viele Erinnerungen. Doch auch von einer anderen europäischen Stadt sind Claudelle und Peter total begeistert – so sehr, dass sie nun sogar dort hingezogen sind!

Die ehemalige Unter uns-Darstellerin und ihr 61-jähriger Partner leben jetzt in Amsterdam! "Uns hatte schon zuvor bei Tagestrips diese Energie hier total gepackt", erklärte Claudelle im Bunte-Interview. Auch wenn sie in Düsseldorf groß geworden ist und mit ihrem Haus dort immer noch einen Wohnsitz hat, sei sie schon früh mit den Niederlanden in Berührung gekommen: Ihre Eltern hatten im Norden des Landes ein Ferienhaus. "Wir haben die Holländer als offen und cool kennengelernt", erinnerte sich die 49-Jährige. Peter hatte in den 1980er-Jahren sogar schon mal in Amsterdam gelebt und ist auch heute noch total begeistert von der Stadt: "Es ist dieses Wasser, das durch die Stadt fließt – mit den herrlichen Grachten, diese spürbare Kultur und vor allem der Spirit im Umgang mit allen Nationalitäten."

Ihr neues Zuhause haben Claudelle und Peter im Internet gefunden. Die 300 Quadratmeter große Wohnung erstreckt sich über drei Etagen und liegt direkt an einer Gracht. "Wir haben sogar einen Garten und ein Gästehaus", schwärmte Peter. Er und Claudelle wollen nun zwischen Amsterdam und Düsseldorf pendeln.

Instagram / claudelle.loves Claudelle Deckert, Schauspielerin

ActionPress Claudelle Deckert und ihr Mann bei der Kinderlachen-Gala in Dortmund

Instagram / claudelle.loves Claudelle Deckert in Amsterdam

