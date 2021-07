Claudelle Deckert (47) schildert ihre kleine aber feine Hochzeit! Die Unter uns-Darstellerin ist seit knapp einem Jahr an den Manager Peter Olsson vergeben – und scheint mit ihm glücklicher denn je zu sein, sodass sie jetzt schon den nächsten Schritt wagten: Die Schauspielerin und ihr Liebster traten in Kopenhagen vor den Traualtar! Ihre Community im Netz nahm sie an dem Tag mit und zeigte: Claudelle und Peter ließen es sich so richtig gut gehen!

In ihrer Instagram-Story erzählte sie ihren Followern, dass sie nun die glücklichste Frau der Welt sei, weil sie ihren Peter geheiratet hat. Groß gefeiert wird ihre Liebe vorerst noch nicht: Denn die Frischvermählten genossen erst einmal ihre Zweisamkeit in einem schicken Restaurant bei einem leckeren Dinner. "Lass uns anstoßen auf unsere Liebe", hob Claudelle ihr Champagner-Glas und grinste bis über beide Ohren in die Linse.

Den aufregenden Tag ließen sie dann bei einem romantischen Spaziergang durch Kopenhagen ausklingen. Die etwas größere Feier soll aber trotzdem noch diesen Sommer stattfinden. "Schon ganz bald sagen wir noch mal Ja im Dabeisein all unserer Liebsten und unter freiem Himmel", erklärte Claudelle bereits in einem Interview.

ActionPress Claudelle Deckert, Schauspielerin

Instagram / living.well.with.claudelle Claudelle Deckert mit Peter Olsson

Instagram / claudelleloves Claudelle Deckert und Peter Olsson

