Einen Monat nach Geburt: Stacey Solomon fühlt sich erschöpft

Stacey Solomon (33) richtet ehrliche Worte an ihre Community. Im vergangenen Februar durften die ehemalige X Factor-Kandidatin und ihr Mann Joe Swash ihren dritten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Aus vorherigen Beziehungen hat die rothaarige Beauty zudem noch zwei Söhne. Im Netz gewährt die Sängerin ihren Followern auch immer wieder Einblicke in ihren Mama-Alltag. Nun verriet Stacey ganz ungeniert, dass sie sich im Moment wirklich erschöpft fühle.

Auf Instagram erkundigte sich nun ein Fan bei der 33-Jährigen, wie sie es hinbekommt, ihre Kinder alle unter einen Hut zu bekommen. "Ich weiß, dass es so aussieht, als ob ich einfach zur Normalität zurückgekehrt wäre, als ob ich nie entbunden hätte – so fühlt es sich auch an", begann die fünffache Mama zu erzählen. Dies sei jedoch dem Umstand geschuldet, dass sie sich neben Baby Belle noch um ihre beiden Jüngsten Rex und Rose kümmern müsse. Stacey sei sehr dankbar, drei Kleinkinder zu haben, die zusammen aufwachsen können, der Altersunterschied sei aber nicht zu unterschätzen. "Ich kann euch versichern, dass ich mich 100 Prozent der Zeit absolut beschissen fühle", gestand sie.

Erst vor wenigen Wochen hatte Stacey verraten, dass sie nach Belles Geburt sehr erschöpft gewesen sei. Zwischenzeitlich sei die Ermüdung sogar so doll gewesen, dass sie nicht einmal zum Duschen kam. Aus diesem Grund wusch sich die Mama zwei Wochen lang nicht die Haare.

