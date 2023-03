Total verrückt! Diese Promis haben eine wilde Vergangenheit

Diese Storys haben es in sich! Colin Farrell (46), Kim Kardashian (42) und Rihanna (35) gehören zu den größten Stars Hollywoods und sorgen häufig für Schlagzeilen. Während die Fans Colin vor allem für seine Filmrollen lieben, wurde Kim primär durch ihre eigene Realityshow bekannt. Rihanna ist nicht nur musikalisch erfolgreich, sondern leitet auch ihre eigenen Unternehmen. Mit diesen verrückten Geschichten beweisen Colin, Kim und Rihanna nun: Sie haben wilde Vergangenheiten!

Colin Farell

Der 46-Jährige ist zwar ein erfolgreicher irischer Schauspieler, doch Colin ist auch als Rebell bekannt. Schon häufiger geriet er mit dem Gesetz in Konflikt. Vor allem eine Geschichte aus seiner Jugend hat es in sich: Der Schauspieler wurde wegen eines Mordes befragt! Aufgrund eines Phantombildes eines gesuchten Mörders, der dem damals 18-Jährigen stark ähnelte, wurde er auf das Polizeipräsidium vorgeladen. Weil Colin einen Filmriss von dem Abend der Tat hatte, konnte er den Verdacht der Kommissare nicht entkräften. Sein eigener Tagebucheintrag rettete ihn anschließend: Dort hatte der Schauspieler eingetragen, dass er an dem Abend einfach nur Party gemacht hatte!

Kim Kardashian

Die Medienpersönlichkeit und Geschäftsfrau sorgte mit der Familien-Realityshow Keeping Up with the Kardashians stets für Schlagzeilen und eine Menge Drama! Doch diese Story toppt alles: Als Kim 19 Jahre alt war, brannte sie mit dem damals 30-jährigen Damon Thomas in Las Vegas durch! Nach vier Jahren zerbrach die Ehe der beiden. Heute behauptet die Brünette, dass sie auf Drogen gewesen sei, als sie den Bund der Ehe mit Damon schloss. Ihr Ex-Ehemann sieht das anders. Er sagte, dass er sich daran nicht erinnern könne und nannte ihre Äußerungen "unfair".

Rihanna

Eine der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten! Mit Songs wie "Lift Me Up", oder "Love the Way You Lie" schaffte sie es an die Spitze der Musikindustrie. Ihr Privatleben hält die Sängerin größtenteils geheim. Was kaum einer weiß: Die Sängerin hat drei Halbgeschwister, von denen sie selber lange nichts wusste! So soll Gerüchten nach ihre Halbschwester Kandy bei ihr geklingelt haben, als Rihanna 15 Jahre alt war und ihr von der Verwandtschaft erzählt haben. Die drei Geschwister habe ihr Vater vor der Hochzeit mit ihrer Mutter gezeugt.

Anzeige

Getty Images Colin Farrell bei den Annual Screen Actors Guild Awards 2023

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Rihanna im Februar 2023 in Phoenix, Arizona

Getty Images Rihanna bei der Pressekonferenz vor dem Super Bowl 2023

Anzeige

Wer hat die verrückteste Story auf Lager? Colin Farrell Kim Kardashian Rihanna Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de