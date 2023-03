Während Scheidung: Drew Barrymores Therapie wurde beendet!

Drew Barrymore (48) blickt auf eine schwere Zeit in ihrem Leben zurück. Mittlerweile ist es sieben Jahre her, dass die Ehe der Schauspielerin zu ihrem damaligen Mann Will Kopelman in die Brüche ging. Wie hart das Liebes-Aus für sie war, daraus macht sie längst kein Geheimnis mehr. So berichtete die Talkshow-Hostess beispielsweise, dass eine Scheidung mit Kindern wirklich das Schlimmste sei. Wie ernst es seinerzeit um sie stand, machte die Beauty nun erneut deutlich. Drew verriet, dass ihr Therapeut ihre Therapie seinerzeit beendet habe.

Im Interview mit der Los Angeles Times erinnerte sich die Drei Engel für Charlie-Darstellerin nun an die schwere Zeit nach der Trennung von ihrem Ehemann zurück. Damals flüchtete sie sich in den Alkohol und entwickelte ein ausgeprägtes Trinkverhalten, um ihre Trauer zu bewältigen. Dies war auch der Grund, wieso ihr Therapeut Barry Michels nach zehn gemeinsamen Jahren die Therapie beendete. "Er sagte einfach: 'Ich kann das nicht mehr machen'", schilderte Drew. Barry habe daraufhin geschildert, dass er sie nicht weiter behandeln könnte, wenn sie nicht mit dem Trinken aufhören würde.

Doch anstatt wütend zu werden, konnte die 48-Jährige Barrys Entscheidung nachvollziehen. "Ich sagte: 'Ich habe es verstanden. Ich habe dich nie mehr respektiert. Du siehst, dass es mir nicht besser geht.'", erinnerte sie sich an ihre damaligen Worte zurück. Drew habe damals aber bereits gehofft, das Vertrauen ihres Therapeuten eines Tages wiedergewinnen zu können.

Getty Images Drew Barrymore und ihr Ex-Mann Will Kopelman im Mai 2014

Getty Images Drew Barrymore bei den Golden Globe Awards, 2017

Getty Images Drew Barrymore im Dezember 2021 in New York City

