Zweifel an Colleen: Deshalb sucht David Liebe beim Bachelor!

Jetzt erklärt David Jackson seine Sicht! Der Influencer sucht dieses Jahr als Der Bachelor nach der großen Liebe im TV. In den vergangenen Jahren war der Rosenverteiler meist unbekannt. Doch das Fitnessmodel startete die aufregende Reise bereits mit einer beachtlichen Reichweite. Auch die ein oder andere Kandidatin ist bereits bekannt – Colleen Schneider ist hauptberuflich Psychologin, aber auch nebenbei Influencerin. Aus diesem Grund zweifelte David etwas an der Beauty – aber warum genau nimmt er denn an der Datingshow teil?

Auf die Frage, warum er nicht im wahren Leben, sondern im Reality-TV nach der Liebe sucht, antwortet der Halbamerikaner gegenüber Promiflash: "Zuvor hab ich meinen Deckel ja nicht gefunden, also warum nicht mal den Versuch über einen eher unkonventionellen Weg probieren? Zu verlieren hab ich dahingehend ja nichts." David gefalle an dem Format, dass er sich voll und ganz auf die Liebe fokussieren könne.

"Sich temporär zu 100 Prozent lediglich aufs Daten zu konzentrieren, mit Aussicht darauf, eine Frau zu finden, mit der es dann passt und das geknüpft an ein einmaliges Abenteuer. Warum nicht?", zeigt er sich euphorisch im weiteren Gespräch mit Promiflash. Außerdem betont David, dass er Colleen nichts unterstellen wollte: "Ich frage lieber direkt nach."

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+

RTL / Frank J. Fastner David Jackson, Bachelor 2023

RTL+ Colleen Schneider, Influencerin

RTL / Frank J. Fastner David Jackson, Bachelor 2023

