Bachelor David rechnet mit Colleens Influencer-Karriere ab

Der Bachelor David macht eine Ansage! Gestern lief die zweite Folge der Kuppelshow im TV. Der Bachelor lernt seine Kandidatinnen nun immer besser kennen. Beim Gruppendate bekam er am Rande mit, dass Kandidatin Colleen nach ihrer Teilnahme in verschiedenen TV-Formaten, nicht nur Psychologin, sondern auch Influencerin ist. Aber genau das ist für das Model ein Problem: In der vergangenen Folge sprach David seine Befürchtung mit Colleen an!

Im Einzelgespräch mit Colleen wollte er mehr über ihre Absichten erfahren: "Ich hab mich bei dir gefragt, wie das war mit dem TV-Thema.[...] Wenn man hier ist als Frau und vielleicht die Intention hat, Reichweite zu generieren, habe ich da gar nichts dagegen. Aber ich habe auch den Anspruch an mich selbst, das auch für mich rauszufinden, weil ich aus einem anderen Grund hier bin." Die Kandidatin erwiderte: "Hab ich ja schon. [...] Für mich ist klar, warum ich hier bin. Ich möchte jemanden kennenlernen."

Die Fans stehen Davids Aussagen mit gemischten Gefühlen gegenüber. Auf Twitter heißt es: "Influencer geht ins Fernsehen, aber wird misstrauisch, wenn Frau, die auch auf Instagram ist, das macht. Ist klar. #Bachelor" oder "Also der famegeile Influencertyp macht sich jetzt Sorgen, dass die eine es nicht ernst meinen könnte und nur für Fame da ist?"

