Dino auf dem Fuß: Das ist Timon Krauses Lieblingstattoo!

Timon Krause (28) versteckt so einiges unter seiner Kleidung! Derzeit schwingt Timon Krause bei Let's Dance gemeinsam mit Ekaterina Leonova (35) das Tanzbein. Für das Promi-Tänzer-Duo läuft es dabei für den Anfang ziemlich gut – für ihren Cha Cha Cha bekamen sie vergangenen Freitag passable 19 Jury-Punkte. Was man in der Sendung allerdings nicht zu sehen bekommt, sind die Tattoos des Mentalisten. Timon erklärt nun, was sein Lieblingstattoo ist!

"Ich habe eins auf dem Fuß, das ist ein Dinosaurier", gibt der 28-Jährige im Interview mit RTL zu. Das sei gleichzeitig auch sein Lieblingstier! Seine Tanzpartnerin kann das offenbar gar nicht nachvollziehen. "Das war ne lange Diskussion, weil Ekat meint, dass Dinosaurier keine Tiere sind", berichtet Timon. Doch der sogenannte Brachiosaurus habe es ihm nicht grundlos angetan. Als Kind sei der "Let's Dance"-Teilnehmer immer mit seinem Vater ins Naturkundemuseum gegangen. Mit geschlossenen Augen habe sein Papa ihn dann auf seinen Schultern in die Eingangshalle gebracht, wo das Skelett eines solchen Dinosauriers steht. "Das ist so ein schöner Moment und so eine schöne Erinnerung", schwärmt er.

Ekat und Timon streiten sich beim Training jedoch nicht bloß über ihr Lieblingstier – vergangene Woche verpasste der Tanzanfänger der gebürtigen Russin eine Beule! "Ich beuge mein Haupt in Schande, weil ich schuldig bin", verkündete der Mentalist geknickt auf Instagram, während die Profitänzerin sich eine Kühlkompresse gegen die Stirn hielt.

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Instagram / timonkrause Timon Krause und Ekaterina Leonova

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Hättet ihr mit so einem Tattoo gerechnet? Ja, schon irgendwie! Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de