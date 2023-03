"Let's Dance"-Unfall: Ekaterina hat wegen Timon eine Beule!

Das hat wohl ganz schön wehgetan! Derzeit schwingt Mentalist Timon Krause (28) bei Let's Dance gemeinsam mit Ekaterina Leonova (35) das Tanzbein. Für das Promi-Tänzer-Duo läuft es dabei für den Anfang ziemlich gut – für ihren Cha Cha Cha bekamen sie vergangenen Freitag passable 19 Jury-Punkte. Beim Training passierte nun jedoch ein ganz schöner Fauxpas. Ekat hat wegen Timon jetzt eine Beule an der Stirn!

"Ich lebe noch, aber wahrscheinlich mit einer großen Beule", meldet sich Ekaterina in ihrer Instagram-Story bei ihren Followern. Dabei kühlt sie sich mit einer Kühlkompresse ihre Stirn, während der 28-Jährige neben ihr sitzt. "Ich beuge mein Haupt in Schande, weil ich schuldig bin", verkündet er geknickt. "Ich fühle mich fürchterlich schlecht", betont Timon. Die Profitänzerin meint daraufhin, dass sie einen guten Schutzengel habe. "Ich bin es nicht", wirft der Autor mit einem schlechten Gewissen ein. Die verhängnisvolle Figur wollen die beiden dennoch in ihrer Choreografie behalten.

Doch auch die anderen "Let's Dance"-Teilnehmer bleiben beim Training nicht verschont. "Letzte Woche habe ich mich beim Tanzen verletzt und hatte seit Mittwoch starke Rippenschmerzen", verkündete Sally Özcan (34). Trotz ihres Leidens habe die Influencerin ihre Performance durchziehen wollen. Doch die Schmerzen seien noch immer da. Nun hat die Zweifachmama angeblich den Grund für ihre Schmerzen gefunden: Ihre Rippe sei angebrochen!

Timon Krause und Ekaterina Leonova

Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance" 2023

Sally Özcan bei "Let's Dance" 2023

