Fans fallen in Ohnmacht: Jason Momoa präsentiert blanken Po!

Jason Momoa (43) sorgt mal wieder für Herzklopfen! Der Aquaman-Darsteller ist bekanntermaßen stolz auf seine hawaiianischen Wurzeln. Vor allem seine Tattoos sollen seine Heimat ehren. Zuletzt ließ er sich sogar am Kopf ein Motiv auf traditionelle Weise stechen. Der sexy Hollywoodstar kommt mit seinem starken Körper vor allem bei seinen weiblichen Fans gut an – jetzt heizt Jason ihnen gehörig ein, indem er seinen knackigen Hintern zeigt!

Auf seinem Instagram-Account hat der Frauenschwarm ein kurzes Video geteilt, in dem er Werbung für seine eigene Modemarke macht. Dazu beschreibt Jason, was er gerade trägt, nämlich ein lilafarbenes T-Shirt, das zu seinen Flipflops passt. Doch der Fokus liegt eindeutig auf seiner Unterbekleidung – der Schauspieler trägt mit dem hawaiianischen Malo nur einen Lendenschurz. Als er sich umdreht und hüftschwingend wegläuft, trauen die Zuschauer ihren Augen nicht – Jasons Po ist komplett entblößt! Das gute Stück ist wie alles an dem Mann knackig und wohlgeformt.

Bei den Fans gibt es kein Halten mehr – das Video wurde schon fast sieben Millionen Mal aufgerufen! Seine Outfitbeschreibung scheint für sie komplett nebensächlich zu sein. "Wartet mal. Er hatte Schuhe an?“, witzelt ein Fan. Eine andere Frau schreibt: "Sorry, ich war aus irgendeinem Grund einen Moment lang ohnmächtig." Außerdem geben eine Menge der Zuschauer zu, dass sie von dem Anblick gar nicht genug kriegen können und sich den Clip daher unzählige Male angesehen haben.

Collage: Instagram Collage: Jason Momoa zeigt seinen Po

Getty Images Jason Momoa, Schauspieler

Getty Images Jason Momoa bei der Premiere von "Slumberland" in Los Angeles

