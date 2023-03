Für Malia und Sasha Obama war es nicht leicht im Rampenlicht

Es war nicht immer einfach für sie! Michelle Obama (59) war von 2009 bis 2017 die First Lady der Vereinigten Staaten. Zusammen mit ihrem Mann, dem ehemaligen Präsidenten der USA Barack Obama (61), hat die Anwältin zwei gemeinsame Kinder: Malia (24) und Sasha (21). Ihre Mädchen waren beim Einzug in das Weiße Haus zehn und sieben Jahre alt. Nun verrät Michelle, wie es den beiden damit ging!

Im "The Light Podcast" wurde die 59-Jährige gefragt, ob sie heute glücklicher als damals, während der Präsidentschaft ihres Mannes, sei. "Verstehen Sie mich nicht falsch, es war ein Privileg, dem Volk zu dienen", erzählt die zweifache Mama und fügt hinzu: "Aber es war auch hart für unsere Familie, es war hart für meine Töchter im Rampenlicht aufzuwachsen." Vor drei Jahren berichtete die Autorin schon von ihren Sorgen, ihre zwei Kinder im Licht der Öffentlichkeit großzuziehen...

Während Oprah Winfreys (69) Oprah's 2020 Vision: Your Life In Focus-Tour erklärte Michelle: "Wir mussten uns Gedanken darüber machen, auf welche Partys sie gehen, ob es dort Alkohol gibt, ich musste wissen, wer die Eltern sind, also war jedes Wochenende hart für mich." Doch auch für ihre Kids war das Leben im Zentrum der Aufmerksamkeit kein Zuckerschlecken. Der beste Rat, den die Mutter für Malia und Sasha parat hatte: Sie müssen ihren eigenen Weg gehen – egal, was der Rest der Welt darüber denkt.

Anzeige

Getty Images Sasha Obama, Malia Obama und Michelle Obama bei einem Event in Chicago im Juni 2008

Anzeige

Getty Images Barack, Michelle, Malia und Sasha Obama im Weißen Haus in Washington D.C. im Januar 2013

Anzeige

Getty Images Präsident Barack Obama und seine Töchter Sasha und Malia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de