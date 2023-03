George Clooneys Ex Elisabetta Canalis ist wieder Single!

In Sachen Liebe läuft es bei Elisabetta Canalis (44) momentan wohl nicht so gut. Nachdem die italienische Schauspielerin und George Clooney (61) 2011 ihre Trennung voneinander bekannt gegeben hatten, fand die Beauty in Brian Perri ihren Mann fürs Leben. Ihre Liebe besiegelten die beiden im Jahr 2014 mit dem Jawort – allerdings konnten sie ihr Eheversprechen nicht halten: Elisabetta soll die Scheidung eingereicht haben!

Der Chirurg und das Model sollen wohl zu dem Schluss gekommen sein, dass ihre Ehe nicht mehr funktioniere: Laut People soll die Beauty vor wenigen Tagen die Scheidung in Los Angeles eingereicht haben. Wie in den Gerichtsdokumenten stehen soll, seien unüberbrückbare Differenzen der Grund für Liebes-Aus. Wie es die beiden mit dem Sorgerecht um ihre gemeinsame Tochter Skylar Eva regeln wollen, ist bislang noch unklar.

Um die Trennung zu überwinden, hat Elisabetta auch ein gutes Ventil: Im vergangenen Sommer hatte die 44-Jährige verkündet, dass sie den Sport Kickboxen für sich entdeckt hat. Allerdings ist das mehr als nur ein Hobby für sie! Die Italienerin möchte sich eine Karriere im Ring aufbauen, was sie mit einem Bild von ihrem ersten Kampf auf Instagram mitgeteilt hatte.

Getty Images Brian Perri und Elisabetta Canalis im Jahr 2019

Getty Images Elisabetta Canalis im November 2021

Instagram / littlecrumb_ Elisabetta Canalis im Juni 2022

