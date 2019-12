Elisabetta Canalis (41) verzichtet privat gerne mal auf Make-up! Bei ihren Red-Carpet-Auftritten präsentiert sich die gebürtige Italienerin und Ex-Freundin von Hollywoodstar George Clooney (58) in der Regel tadellos durchgestylt und ist mit ihren teuren Outfits ein wahrer Hingucker. Doch fernab des Blitzlichtgewitters setzt die Schauspielerin offenbar lieber auf einen lässigen Alltagslook – ohne schicke, trendige Klamotten und eine aufwendige Schönheitspflege!

Am Donnerstag wurde die 41-Jährige in Los Angeles von Paparazzi abgelichtet. Bei "winterlichen" Temperaturen um die 20 Grad ging die Beauty in einem legeren Klamottenstil mit ihrem Hund spazieren. Ihr schwarzes Top mit der kurzen Sporthose und den abgetretenen Sneakers bildete ein komplettes Kontrastprogramm zu ihrer sonst üblichen optischen Erscheinung auf Events. Auch auf Schminke hatte Elisabetta für das kleine Work-out verzichtet und zeigte den Fotografen stattdessen ihre natürliche Schönheit.

In den vergangenen Jahren war es um das Model recht ruhig geworden. Nach der gescheiterten Beziehung zu George Clooney fand Elisabetta in dem Chirurgen Brian Perri einen neuen Partner. 2014 heiratete das Paar und bekam ein Jahr später mit Skyler Eva sein erstes Kind.

Backgrid Elisabetta Canalis im Dezember 2019 in Los Angeles

Getty Images Schauspielerin Elisabetta Canalis

Instagram / littlecrumb_ Brian Perri, Skylar und Elisabetta Canalis im März 2019

