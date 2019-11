Hoher Besuch bei der Jubiläums-Party von Movie meets Media! Am Montag feierten die deutschen Stars und Sternchen in Hamburg das 20-jährige Bestehen des Events. Auch Elisabetta Canalis (41) gab sich als internationaler Gast die Ehre und sorgte bei der Veranstaltung für eine gehörige Portion Glamour. Die Ex von George Clooney (58) schnappte sich im Laufe des Abends Model Alena Gerber (30) für ein Selfie – möglicherweise waren die zwei das heißeste Duo des Abends!

Den sexy Schnappschuss teilte Alena auf ihrem Instagram-Account und wurde von ihren Fans dafür gefeiert. Die Frauen lächelten nicht nur verführerisch in die Kamera, sondern sahen sich auch verdammt ähnlich. "Atemberaubend seid ihr! Ihr könntet Schwestern sein", kommentierte nur einer der Follower.

Die gebürtige Italienerin und Alena sind zwar nicht verwandt, schienen sich aber bestens zu verstehen und vor allem köstlich zu amüsieren. Auf mehreren Fotos posieren sie Seite an Seite. Später gesellte sich noch Magdalena Brzeska (41) für eine spontane Foto-Session dazu.

Chris Emil Janßen / ActionPress Elisabetta Canalis bei einem Event in Hamburg

Frederic Kern / Future Image Elisabetta Canalis und Alena Gerber bei der Jubiläums-Party von Movie meets Media

Frederic Kern / Future Image Elisabetta Canalis, Alena Gerber und Magdalena Brzeska

