"Kaltblütig"-Darsteller Robert Blake ist mit 89 verstorben!

Große Trauer um Robert Blake! Bereits im Alter von fünf Jahren startete der Schauspieler seine Karriere. Seinen Durchbruch erzielte der TV-Star dann 1967 mit seiner Rolle eines zum Tode verurteilten Mörders in dem Film "Kaltblütig". Und auch im wahren Leben stand er wegen des Mordverdachts vor Gericht: Robert wurde 2002 beschuldigt, seine Frau Bonnie Lee Bakley erschossen zu haben. Drei Jahre später kam es vor Gericht zu einem Freispruch. Nun machen traurige Nachrichten über den Filmstar die Runde: Robert ist im Alter von 89 Jahren verstorben.

Gegenüber Associated Press gab seine Nichte Noreen Austin bekannt, dass der "Baretta"-Darsteller am 9. März gestorben ist. In ihrem Statement gab sie auch die Todesursache bekannt: Robert verstarb an den Folgen eines Herzleidens. Zum Zeitpunkt des Todes soll der Emmy-Preisträger sich in seinem Haus in Los Angeles befunden haben. Seine Liebsten seien bei ihm gewesen.

Robert hinterlässt drei Kinder. Zuletzt war der Schauspieler mit seiner langjährigen Freundin Pamela Hudak verheiratet. 2017 hatte das Paar den Gang vor den Traualtar gewagt, doch bereits ein Jahr später ging die Ehe zu Brüche und sie reichten die Scheidung ein.

Getty Images Robert Blake im Jahr 1968

Getty Images Robert Blake, TV-Star

Getty Images Robert Blake, 2004

