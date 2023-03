Baby verloren: Jetzt meldet sich Valentin Lusin zu Wort!

Valentin Lusin (36) stärkt seiner Frau Renata (35) den Rücken. Mitte Februar hatte das Paar voller Freude bekannt gegeben, dass es sein erstes gemeinsames Kind erwartet. Lange hatten die beiden Let's Dance-Profis versucht, eine Familie zu gründen. Doch vor wenigen Tagen dann der Schock: Renata hatte eine Fehlgeburt. Jetzt meldete sich Valentin erstmals nach den traurigen Nachrichten selbst zu Wort.

"Meine Frau ist eine toughe Frau. Sie ist so, so stark – das bewundere ich an ihr! Ich liebe sie dafür, wie sie es immer wieder schafft, in schwierigen Situationen nach vorne zu gucken, sich zu sammeln", äußerte der 36-Jährige gegenüber RTL. Zudem zeigte sich der Tänzer zuversichtlich, dass er und seine Liebste gemeinsam diese schwere Zeit meistern werden. Trotz ihres Verlustes wolle Valentin aber nicht bei "Let's Dance" aufhören. Der Profitänzer fegt auch weiterhin mit Anna Ermakova (22) über das Tanzparkett, während Renata sich Zeit für sich nimmt. "Ich bin im Herzen bei ihr. Und sie muss gar nicht im Studio präsent sein, sie unterstützt uns auch so", betonte Valentin.

Zahlreiche Stars und Fans sprachen dem Paar in den vergangenen Tagen ihr Beileid aus. In ihrer Instagram-Story bedankte sich Renata jetzt dafür. "Ich muss das alles erst einmal für mich verarbeiten und melde mich bald bei euch! Vielen Dank für eure lieben Nachrichten, das tröstet mich sehr", schrieb die Tänzerin.

Instagram / valentinlusin Renata und Valentin Lusin

Instagram / valentinlusin Renata und Valentin Lusin, Januar 2023

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Tänzerin

