Renata Lusins Töchterchen Stella hat ihr erstes Wort gesagt

Bei Renata (37) und Valentin Lusin (37), beide bekannt aus der Tanzshow Let's Dance, geht es gerade drunter und drüber. Kurz vor dem Start der neuen Staffel am 21. Februar 2025, in der das professionelle Tänzerpaar wieder antreten wird, ist bei ihnen ein Umzug in Valentins Elternhaus erfolgt. Der Grund: die logistische Unterstützung für ihre zehn Monate alte Tochter Stella, die sie während des stressigen Showalltags benötigen. Und während das neue Zuhause eingerichtet wird, überrascht die kleine Stella ihre Eltern mit ihrem allerersten Wort – und das ist nicht "Mama" oder "Papa". Renata hielt den besonderen Moment in ihrer Instagram-Story fest, als Stella beim Spielen mit einer neuen Puppe deutlich "Baby" sagte.

Renata zeigte sich über die Organisation des Umzugs sehr erleichtert und gab ihren Followern einen Einblick in das Familienleben unter dem neuen Dach. "Der Umzug ins Schwiegerelternhaus ist super gelungen. Wir sind so dankbar!", erklärte sie in einem Video. Während Valentin ein Kinderbett zusammenbaute und Treppengitter installierte, kümmerte sich der Opa liebevoll um Stella. Diese fand das neue Chaos um sie herum wenig aufregend und widmete sich begeistert ihrem neuen Spielzeug. Dass Stella ihr erstes Wort schon so früh und so klar aussprach, sorgte schnell für Lacher: "Und ihr erstes deutliches Wort ist 'Baby'", kommentierte Renata den putzigen Moment mit einem lachenden Emoji.

Neben den ersten Worten gibt es auch sonst nur Positives rund um Stella zu berichten. Bei der jüngsten Vorsorgeuntersuchung, der U6, wurde bestätigt, dass sich die kleine Tochter der beiden prächtig entwickelt hat. Mit knapp 77 Zentimetern und 8,6 Kilogramm sei sie zwar schlank, aber bestens proportioniert, wie die Ärztin beruhigend feststellte. Renata, die immer wieder von ihrer Tochter schwärmt, gab zu, sich manchmal Sorgen um Stellas Gewicht zu machen, doch ihr langer, schlanker Körperbau sei genetisch bedingt, so die Einschätzung. Bereits jetzt, scherzte Renata, passen manche Kleidungsstücke nicht mehr zu Stellas schnellen Wachstumsschüben, da ihre langen Beine einfach zu groß für die Größen seien. Die stolzen Eltern meistern den turbulenten Alltag zwischen Dreharbeiten, Umzug und Elternschaft mit einer guten Portion Humor und Zusammenhalt.

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin, 2024

Instagram / renata_lusin Renata Lusin stillt ihre Tochter Stella

