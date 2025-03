Renata und Valentin Lusin feiern Stellas ersten Geburtstag

Renata (37) und Valentin Lusin (38) haben am Wochenende einen ganz besonderen Meilenstein als Eltern gefeiert: Der erste Geburtstag ihrer Tochter Stella stand auf dem Programm. Auf Instagram teilten die beiden Let's Dance-Profitänzer wunderschöne Schnappschüsse, die sie zusammen im Laufe des ersten Lebensjahres ihrer Tochter zeigen. Renata schrieb zudem eine rührende Nachricht an ihre Tochter: "Du bist heute ein Jahr jung! Was für ein besonderer Tag! Du bist ein Wunder unseres Lebens! Das Schönste, was uns passiert ist!"

Weiter fügte Renata ganz emotional hinzu: "Heute tanzen wir nur für dich! Wir lieben dich unendlich! Happy Birthday, unser größter Stern! Unsere Stella!" Im vergangenen März erblickte Töchterchen Stella das Licht der Welt. "Die kleine Stella hat am 21. März mit 3.900 Gramm und 56 Zentimeter das Licht der Welt erblickt. Und am wichtigsten: Mutter und Kind sind wohlauf", verkündeten Renata und Valentin damals überglücklich. Ihr Weg zur Elternschaft war alles andere als leicht: Vor der Geburt ihrer Tochter erlitt Renata drei Fehlgeburten.

Renata, Valentin und ihre Stella sind überglücklich zusammen. Doch wünschen sich die beiden Profitänzer eigentlich noch ein weiteres Kind? "Ehrlich gesagt, wir wollen nichts mehr planen, um nicht noch mal so hart enttäuscht zu werden, wie wir es mit drei Fehlgeburten erlebt haben", gestand die 37-Jährige Anfang des Jahres auf Social Media. Sollte Renata allerdings noch mal schwanger werden, würden sich die Eheleute aber selbstredend sehr darüber freuen.

